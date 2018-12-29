Россия и Турция договорились по Сирии

Россия и Турция обсудили координацию своих усилий в Сирии в связи с уходом с ее территории американских военных. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве, передает ТАСС.

По его словам, стороны достигли понимания, как «военные представители на земле будут продолжать координировать свои шаги в новых условиях с прицелом на окончательное искоренение террористической угрозы в Сирии». Глава МИД добавил, что работа будет идти при безусловном уважении суверенитета и территориальной целостности страны.

В свою очередь, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара продолжит сотрудничество не только с Россией, но и с Ираном. Он подчеркнул, что Турция является страной-гарантом, а потому готова противостоять любым действиям, направленным на подрыв территориальной целостности и единства Сирии.

28 декабря сирийские вооруженные силы заняли Манбидж, расположенный в 25 километрах от турецкой границы. Так власти отреагировали на просьбу курдов, решивших переместиться на восток для борьбы с террористами, защитить город от Анкары.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Сирии — это психологический ход, который пока «ничего конкретного не означает». Анкара продолжила стягивать бронетехнику к границе.

12 декабря президент Эрдоган заявил, что Турция в скором времени начнет новую военную операцию против террористов в Сирии к востоку от реки Евфрат. К боевикам Анкара причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США, в середине декабря объявившие о выводе своих войск.

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