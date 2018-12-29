Мир
 
Последние новости
США начали выводить войска из Сирии
Москвичи стали меньше парковаться 
Оценен ущерб для Украины от российских санкций
Россиянин поразил британцев умением крошить кирпичи руками
Убийцей босса российской нефтяной компании оказался любовник его жены
iPhone X внезапно вернулся в Россию
Рост налогов спровоцировал спрос на телевизоры
Националиста Тесака посадили на 10 лет
Слепаков вышел из себя и обматерил уходящий год в песне
Украина обвинила Россию в подготовке химатаки в Донбассе
Новости партнеров

Россия и Турция договорились по Сирии

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Лавров

Россия и Турция обсудили координацию своих усилий в Сирии в связи с уходом с ее территории американских военных. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве, передает ТАСС.

По его словам, стороны достигли понимания, как «военные представители на земле будут продолжать координировать свои шаги в новых условиях с прицелом на окончательное искоренение террористической угрозы в Сирии». Глава МИД добавил, что работа будет идти при безусловном уважении суверенитета и территориальной целостности страны.

В свою очередь, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара продолжит сотрудничество не только с Россией, но и с Ираном. Он подчеркнул, что Турция является страной-гарантом, а потому готова противостоять любым действиям, направленным на подрыв территориальной целостности и единства Сирии.

28 декабря сирийские вооруженные силы заняли Манбидж, расположенный в 25 километрах от турецкой границы. Так власти отреагировали на просьбу курдов, решивших переместиться на восток для борьбы с террористами, защитить город от Анкары.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Сирии — это психологический ход, который пока «ничего конкретного не означает». Анкара продолжила стягивать бронетехнику к границе.

12 декабря президент Эрдоган заявил, что Турция в скором времени начнет новую военную операцию против террористов в Сирии к востоку от реки Евфрат. К боевикам Анкара причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США, в середине декабря объявившие о выводе своих войск.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль отреагировал на появление сирийских военных вблизи Турции
Турция стянула больше техники к сирийской границе
Покидающие Сирию американские войска захотели оставить оружие курдам
Турция отреагировала на сирийскую армию у своих границ
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Те, кто ушли

Известные люди, скончавшиеся в 2018 году
15:39Сегодня

В ЕС пригрозили венгерским националистам

12:39Сегодня

ГРУ обвинили во вмешательстве в дела США на Украине

13:12Сегодня

Россия ответила на требование Меркель и Макрона

Мир00:01 1 ноября
Обложка комикса Is This Tomorrow?

Ленина на них нет

Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
14:36Сегодня

В ЕС усомнились в румынах

02:18Сегодня

Подсчитано число сидящих в американских тюрьмах россиян

11:18Сегодня

США останутся в Афганистане

Мир00:0626 декабря

Пора домой

США вывели войска из Сирии и Афганистана. Что это значит для России и мира?
14:0828 декабря

Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов

13:51Сегодня

Турция стянула больше техники к сирийской границе

09:44Сегодня

Стали известны последствия взрыва туристического автобуса в Египте

Россия
Как и чем живет Россия
Что нужно знать о стране и ее жителях в 2018 году
«Как гульнем, так и год проживем»
Почему россияне так много пьют в Новый год и чем это опасно
Кремль ответил на критику российского законодательства
Закрытый прием красноярского губернатора обошелся бюджету в 1,7 миллиона рублей
Кремль прояснил вопрос о присоединении Белоруссии к России
Школьники на год отказались от подарков ради одноклассника
Объяснено происхождение мышьяка в водопроводе Забайкалья
Все материалы
Мир
Те, кто ушли
Известные люди, скончавшиеся в 2018 году
В ЕС пригрозили венгерским националистам
Россия и Турция договорились по Сирии
Россия ответила на требование Меркель и Макрона
В ЕС усомнились в румынах
«Мафия останется бессмертной»
 
Пора домой
США вывели войска из Сирии и Афганистана. Что это значит для России и мира?
Все материалы
Бывший СССР
Восток — дело сложное
Голод, теракты и культ личности. Соседи России весь год боролись с проблемами
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Евросоюзное государство
Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
Киев переписал биографию примкнувшего к нацистам Шухевича
Лукашенко предпочел жене «Мисс Беларусь — 2018»
В Киеве оценили возведенный на границе Украины и Крыма забор
Украинские пограничники опровергли снятие запрета на въезд в страну россиянам
Все материалы
Экономика
Великий обвал
Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему
Оценен ущерб для Украины от российских санкций
На дне кошелька
Что творилось с экономикой России и мира в 2018
Рост налогов спровоцировал спрос на телевизоры
Россияне остались без украинской выпивки
Разделяй и спасай
Кто лидирует в сборе и переработке отходов в России
Россия ответила на санкции Украины
Все материалы
Силовые структуры
Эрик КитуашвилиВзлет и рассадка
Самый жестокий маньяк, главный вор России и Давидыч. Кто сел и вышел в этом году
Черные дни
Пожар в «Зимней вишне», бойня в Керчи и атаки на школы. Главные трагедии года
За гранью закона
Жестокие преступления и громкие процессы 2018 года
Путин отправил в отставку прокурора Москвы
Массовая драка на корпоративе с участием российских адвокатов попала на видео
Напавшего на школу в Бурятии отправили на лечение
Убийство спящего медведя российским губернатором обернулось уголовным делом
Все материалы
Наука и техника
Год падений и перемен
Лучшие статьи 2018 года о науке, гаджетах и играх
Русские потрошители
Пока Россия пробивает и затыкает дыры, Китай и США покоряют космос
Потеряли стыд
Главные смартфоны года: от «Яндекса» и Xiaomi до iPhone с Huawei
Перетяжеленный Ил-112В выполнил первую рулежку
Испытание самолета-заправщика Ил-76МД-90А показали на видео
Успешный пуск с Восточного благословили дистанционно
Определена польза алкоголя для сердца
Все материалы
Спорт
Месть падшего
Величайший боец и главный жулик в истории MMA. Кто он на самом деле?
Мамаев обвинил в избиении побитого им водителя
Российский спорт избежит изоляции
Марадону потеряли
Двукратный призер Олимпиады затосковал по «женственным частям тела» фигуристок
Иностранные футболисты оценили новогодние блюда россиян
Лучший боец UFC отказался от чемпионского титула
Все материалы
Культура
Лучший хип-хоп 2018-го
Покойник, уголовник и ветеран: кто записал главный рэп года
Лучшее кино 2018-го
От Эминема к Годару через «Экстаз»: 24 самых ярких фильма года
«Я даже больший скептик, чем Христос»
Он восхищался Толстым и стал главным писателем Израиля: умер Амос Оз
Названы лучшие новые сериалы
Барак Обама назвал 15 лучших фильмов года
Умер автор хита Killing Me Softly with His Song
Стрельба в Птаху попала на видео
Все материалы
Интернет и СМИ
Интернет — жестче, телевизор — безумней
Что происходило в сети, прессе и на ТВ — лучшие тексты года на «Ленте.ру»
Жесткая посадка
 
«Сумасшедший, гомофоб, тролль»
Они оказались в тюрьме за кражи, травлю и взломы. Все это — не выходя из дома
Слепаков вышел из себя и обматерил уходящий год в песне
Пранкера застрелили во время пранка
Одна фотография в соцсети изменила жизнь целой семьи
Наемный убийца напал на российских журналистов в зале суда
Все материалы
Ценности
Затянут пояса
У людей все меньше денег на дорогую одежду и бриллианты. Страдают даже богачи
«Самая большая мечта»
 
С вещами на выход
«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
Оптическая иллюзия на штанах Мелании Трамп повеселила пользователей сети
Шнуров ответил попросившим Gucci детдомовцам
Кроссовки Nike подешевеют
Российские детдомовцы попросили у Деда Мороза обувь Gucci
Все материалы
Путешествия
Уйдут в себя
Что заставит россиян поехать в Сибирь, монгольскую степь и Египет
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Исчезнувший с круизного лайнера пассажир оставил загадочное послание
Для россиян создали первый капсульный плацкарт
Певица Зара воспела творчество Достоевского
Россиянам станет дороже улететь из страны
Все материалы
Из жизни
Жизнь прекрасна
Самые безумные и интересные истории года
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Необъяснимые кровавые слезы потекли из глаз мужчины
Пациенту с опухолью мозга разрешили молиться прямо во время операции
Жизнь кувырком
Принцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют
Шестилетняя девочка целый день раздавала еду и деньги бездомным
Жутких японских кукол проверят на сверхспособности
Все материалы
Самые безопасные автомобили 2018 года
Организация Euro NCAP выбрала лучшие машины года
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Горожанин
Длительный тест Citroen C3 Aircross: рассказываем про управляемость и стоимость владения
Новая надежда
У флагманского купе Lexus для нас важное сообщение
Представлена 1000-сильная Honda Civic с полным приводом от CR-V
В заваленном песком гараже нашли винтажные машины на миллион долларов
Появилось новое изображение Mercedes-Benz CLA второго поколения
Все материалы
Дом
«Мы не готовы к таким катаклизмам»
Что будет с российским рынком жилья в 2019 году
Партнерский материал
Оба лучше
Ламинат vs паркет. Какое покрытие выбрать и почему?
Пока все дома
Самые яркие материалы о зданиях, квартирах и их обитателях в 2018 году
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Обозначены масштабы удорожания съемного жилья в Москве
Семья осталась без трехкомнатной квартиры из-за кредитного телефона
Россиянам упростили регистрацию на дачах
Все материалы