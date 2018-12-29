Кремль отреагировал на появление сирийских военных вблизи Турции

Данные о появлении сирийской армии в Манбидже, который находится неподалеку от турецкой границы, актуальны. Об этом в субботу, 29 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов уточнить статус информации, передает РИА Новости.

«Собственно, вы знаете вчерашнюю информацию о том, что сирийская армия взяла под контроль Манбидж», — заметил он, добавив, что за более подробными сведениями следует обратиться в Минобороны России.

28 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Сирии — это психологический ход, который пока «ничего конкретного не означает». Он добавил, что главной целью Анкары остается принятие мер в отношении вооруженных курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG).

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Также стало известно, что вооруженные силы Сирии заняли Манбидж, расположенный в 25 километрах от турецкой границы. Так власти отреагировали на просьбу курдов защитить их от Турции. Правительственная армия обязалась гарантировать полную безопасность всем гражданам Сирии и другим жителям города.

Турция начала стягивать танки и бронетранспортеры к границе с Сирией 26 декабря после того, как в регион прибыли 40 пикапов, два танка, грузовые автомобили снабжения и бронетранспортеры сил, подконтрольных сирийскому президенту Башару Асаду.

В декабре Эрдоган заявил, что планирует начать новые военные операции против террористов на территории Сирии, к востоку от реки Евфрат. К террористам он причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженное крыло — YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США, в середине декабря объявившие о выводе своих войск из этой страны.

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