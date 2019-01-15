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Эрдоган оценил уход США из Сирии

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Реджеп Эрдоган

Решение США вывести войска из Сирии переводит гражданскую войну в этой стране на новый этап. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своей колонке для «Коммерсанта».

По его словам, уход американских военных — шаг в правильном направлении. «Сирийский кризис может быть разрешен только теми странами, которым заживление ран Сирии принесет пользу, а их углубление — вред», — отметил глава государства. Эрдоган считает, что сотрудничество Турции и России в восстановлении Сирии и обеспечении безопасности является единственным способом положить конец терроризму.

Турецкий лидер также указал, что у Анкары нет никаких проблем с сирийскими курдами или с какими-либо другими группами. В то же время Турция оставляет за собой право преследовать террористов, которые угрожают стране с территории Сирии.

Эрдоган отметил, что Вашингтон, оказывавший поддержку представителям курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженным «Отрядам народной самообороны» (YPG), на самом деле помогал Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической. «Это заблуждение США стало причиной того, что сирийцы, живущие под давлением ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России — прим. «Ленты.ру»), попали под контроль другой террористической организации», — написал он.

В декабре 2018 года Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов в Сирии к востоку от реки Евфрат. К террористам в Турции причисляют представителей PYD и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. С осени 2015-го Россия по официальной просьбе сирийского правительства наносит удары по позициям террористов на территории Арабской Республики. Аналогичные действия вела с 2014 года возглавляемая США международная коалиция, однако без разрешения Дамаска. В середине декабря США начали вывод войск из Сирии.

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