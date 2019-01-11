США признали важность Асада в Сирии

Президент Сирии Башар Асад станет частью политического будущего страны. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News.

«Мы надеемся, что нам удастся усадить за стол переговоров злонравных участников конфликта, русских и иранцев, а также представителей правящего режима и представителей всех других причастных сторон, чтобы обсудить, каким будет политическое будущее Сирии после окончания гражданской войны», — приводит его слова телеканал.

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Помпео подчеркнул, что в конечном счете сирийский народ будет решать, кто встанет во главе государства.

Как отмечает Fox News, госсекретарь выразил иную точку зрения, нежели его предшественник Рекс Тиллерсон. В октябре 2017 года тот говорил, что у Асада нет будущего в сирийской политике.

10 января Помпео заявил, что США рассматривают возможность применения оружия в Сирии, однако надеются, что для этого не будет причин.

В конце 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и приказал американским военным покинуть страну. Кроме того, он предложил позаботиться о ликвидации оставшихся в регионе террористов другим странам, в том числе Турции.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В настоящее время под контролем террористов из ИГ остаются несколько пустынных районов к югу от города Дейр-эз-Зор. Оппозиционные силы же контролируют два зачищенных от террористов района: один — на границе на юго-востоке Сирии, и второй, на северо-западе, — провинцию Идлиб. В последней была создана демилитаризованная зона. Север Сирии «охраняют» курдские силы.

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