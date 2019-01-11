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США начали вывозить технику из Сирии

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США начали вывозить из Сирии наземную военную технику. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

«Часть грузов уже была вывезена», — заявил собеседник телеканала. По его словам, это произошло в последние дни.

В то же время, что именно было вывезено, чиновник уточнять не стал по соображениям безопасности. Он также не указал, сделали это воздушным или наземным транспортом и в какой конкретно части Сирии уже началось сокращение войск.

10 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность применения оружия в Сирии, однако в Вашингтоне надеются, что для этого не будет причин.

6 января советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские военнослужащие не покинут северо-восточную часть Сирии до тех пор, пока Турция не даст согласие не преследовать живущих на этой территории курдов.

За день до этого СМИ сообщили, что часть военных США может на неопределенный срок остаться на юге Сирии, где функционирует база Эт-Танф.

В конце 2018 года Трамп объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и приказал американским военным покинуть страну.

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