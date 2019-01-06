США вызвались спасти сирийских курдов от Турции

Американские военнослужащие не покинут северо-восточную часть Сирии до тех пор, пока Турция не даст согласие не преследовать живущих на этой территории курдов. С таким заявлением в воскресенье, 6 января, выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Bloomberg.

По его словам, в Вашингтоне не считают, что Турция должна начинать военные действия, не скоординированные и не согласованные с США полностью. Действия Анкары, как указал Болтон, не должны подвергать опасности не только американские войска, но и союзников Вашингтона в Сирии.

Также Болтон заявил, что вывод американских войск из Сирии не подразумевает под собой установления произвольного отрезка времени, к концу которого военнослужащие США должны покинуть территорию этой страны. «График [вывода войск] зависит от политических решений, которые нам необходимо выполнить», — сообщил он.

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Кроме того, советник Дональда Трампа признал, что существует множество оснований для беспокойства о возрождении террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), однако, как заметил Болтон, «президент США обладает всеми полномочиями, чтобы защитить интересы страны и союзников США по всему миру».

5 января телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщил, что часть американских военнослужащих может остаться в Сирии на неопределенный срок. В материале указывалась южная часть страны — там функционирует американская военная база Эт-Танф.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над террористами «Исламского государства» 19 декабря. Несколько дней спустя он предложил позаботиться об оставшихся в регионе террористах другим странам, в том числе Турции.

В том же месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новой операции против террористов на северо-востоке Сирии. Под террористами Анкара понимает как ИГ, так и представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые сейчас контролируют северо-восток Сирии и которых поддерживает Вашингтон. В конце декабря Эрдоган заявил, что принял решение отложить начало военной кампании после разговора с Трампом.

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