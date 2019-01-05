Турция захотела управлять сирийскими землями

После ухода США из Сирии Турция должна взять на себя ответственность за борьбу против «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) и управление территорией, захваченной у боевиков. Об этом договорились президенты Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора 14 декабря, сообщает Washington Post.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон закрепил новую политику в секретном документе о выводе американских войск из Сирии и передаче ответственности Турции, рассказал источник газеты, знакомый с ситуацией.

Анкара требует, чтобы США разоружили сирийских курдов и обеспечили воздушную и логистическую поддержку турецким войскам и союзным им силам сирийской оппозиции. Это будет обсуждаться на следующей неделе во время визита Болтона в Турцию.

При этом сотрудники Пентагона и Госдепартамента скептично настроены относительно того, что турецкие войска в состоянии воевать с ИГ, отмечает Washington Post. Силы боевиков сейчас сосредоточены на юге Сирии возле иракской границы.

19 декабря Трамп объявил, что американцы победили ИГ в Сирии и начинают выводить войска. После этого Эрдоган сообщил, что турецкая операция на сирийской территории, анонсированная им незадолго до этого, откладывается на ближайшие месяцы.

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