Уход американских военных из Сирии назвали уловкой против России

Вывод американских войск, располагавшихся на севере Сирии — это хитрый шаг, который усложнит положение России в регионе. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.

По его словам, американцы оставляют район, куда вступили десятки тысяч солдат армии Турции, которые готовятся к нападению на курдских «террористов». «Мы заставили сирийские правительственные силы войти в этот район, а сами уходим. Мы создали огромную проблему для [президента России Владимира] Путина», — сказал Макгрегор.

«Путин выстраивал отношения с турками, Путин строил отношения с иранскими и сирийскими партнерами, а теперь ему придется выбирать», — добавил он. По его мнению, если Россия пустит в Северную Сирию турков, она потеряет сотрудничество с Дамаском и Тегераном.

Полковник считает, что США «ликвидировали фактор, заставлявший объединяться этих партнеров в регионе», и это хорошо.

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19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии в связи с окончательной победой над террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Несколько дней спустя он предложил Турции позаботиться об оставшихся террористах в регионе.

В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новой операции против террористов на северо-востоке Сирии. Под террористами Анкара понимает как ИГ, так и представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые сейчас контролируют регион и которых поддерживали США. Однако 21 декабря Эрдоган сообщил, что принял решение отложить начало военной кампании после разговора с Трампом.

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