США замедлили вывод войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп распорядился замедлить вывод войск из Сирии. Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает РИА Новости.

О таком решении он рассказал после встречи с президентом в Южной Каролине. Сенатор добавил, что, по его мнению, процесс притормаживают по-умному. Ранее Линдси Грэм выступал против объявленного Трампом вывода войск.

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О том, что США начали выводить войска с территории Сирии, стало известно 29 декабря. Отмечалось, что 28 декабря не менее 50 военных покинули страну, отправившись в сторону Ирака на бронированных автомобилях.

19 декабря Трамп объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и приказал американским военным покинуть страну. Позже он заявил, что об остатках террористической группировки в Сирии должны позаботиться другие страны региона, в том числе Турция.

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