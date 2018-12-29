США начали выводить войска из Сирии

Первая группа американских военных покинула территорию Сирии после решения президента США Дональда Трампа о выводе войск из страны. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Не менее 50 военных покинули Сирию 28 декабря, отправившись в сторону Ирака на бронированных автомобилях. Перед этим они разгрузили склад с оружием и боеприпасами, находившийся в провинции Хасека. По информации агентства, на складе площадью 400 квадратных метров хранилось военное оборудование, поставляемое американцами курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG). Также сообщается, что всего на территории Сирии располагалось 18 военных объектов армии США.

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Ранее сообщалось, что в Пентагоне собираются предложить Трампу оставить американское вооружение курдам. Среди прочего речь идет о бронетехнике и противотанковых ракетах. В случае положительного решения вопроса это вызовет гнев у Турции, которая считает курдские движения террористическими и опасается их усиления.

28 декабря представитель автономной курдской администрации Джейхан Ахмед заявил, что курды договорились с сирийской армией о введении войск на все северные территории Сирии, включая восточный берег реки Евфрат. По его словам, «Демократические силы Сирии» сотрудничают с официальным Дамаском, чтобы «преградить путь Турции».

19 декабря Трамп объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и приказал американским военным покинуть страну. Позже он заявил, что об остатках террористической группировки в Сирии должны позаботиться другие страны региона, в том числе Турция.

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