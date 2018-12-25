Эрдоган позвал Трампа в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил американского лидера Дональда Трампа в Анкару. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя турецкого руководителя Ибрагима Калына.

По его словам, Эрдоган озвучил свое предложение в ходе телефонных переговоров двух президентов 14 декабря.

В Белом доме подтвердили готовность Трампа к встрече с президентом Турции, однако сообщили, что какие-либо мероприятия в настоящее время не планируются.

В ходе переговоров Эрдоган и Трамп обсудили роль курдских формирований «Силы народной самообороны» и курдской партии «Демократический союз». На этой неделе также ожидается визит делегации американских военных в Турцию, которые обсудят с коллегами вывод войск США из Сирии.

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