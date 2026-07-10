Прогноз по добыче нефти в России пересмотрели

МЭА ухудшило прогноз по добыче нефти в России из-за ударов дронов по инфраструктуре

Удары беспилотников по транспортной инфраструктуре, хранилищам и нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) приведут к снижению добычи нефти в России относительно предыдущих прогнозов. Об этом говорится в июльском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

В текущем году ожидания снижены на 85 тысяч баррелей в сутки, а в следующем — на 150 тысяч, до 8,8 миллиона баррелей в сутки.

По итогам 2025 года добыча нефти в России, по данным МЭА, составляла 9,2 миллиона баррелей в сутки. Отдельно в июне текущего года агентство фиксирует рост добычи на 120 баррелей в сутки по сравнению с маем, однако, это все еще на 900 тысяч баррелей меньше, чем квота в рамках ОПЕК+.

На этом фоне в России снижается объем внутренней переработки, а морской экспорт, напротив, достиг рекордного среднего четырехнедельного (считается наиболее показательным) уровня.

Ранее вице-премьер России Александр Новак признал, что определенный дефицит топлива в российских регионах связан с прилетами беспилотников и сокращением выпуска.