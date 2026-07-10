В сети обсудили свадебный образ вышедшей замуж во второй раз Иды Галич

В сети обсудили свадебный образ российской блогерши и телеведущей Иды Галич. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

36-летняя знаменитость предстала перед камерой на фоне гор в атласном белом платье-комбинации в пол на тонких бретелях в минималистичном стиле. Также она надела укороченный прозрачный кардиган с отделкой из страусиных перьев и мюли на каблуках. Кроме того, инфлюэнсерша заплела две длинные косы по обе стороны головы.

Галич вышла замуж во второй раз — ее избранником стал предприниматель Олег Ледвич. Торжество прошло в Северной Осетии.

Поклонники восхитились снимками в комментариях. «Какая красивая невеста», «Косы идут, супер», «Какая вы прекрасная. Волшебный образ», «Я просто плачу от такой красоты», — высказались юзеры.

В конце июля 2025 года Галич сообщила, что родила дочь Татьяну. До этого она рассказала, что помолвлена с Ледвичем, отношения с которым начались в октябре 2024-го.

В 2020 году блогерша развелась с блогером Аланом Басиевым после двух лет брака. У них есть общий сын Леон.