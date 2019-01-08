США объявили об уничтожении ИГ на 99 процентов

США лишили группировку ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России — прим. «Ленты.ру») 99 процентов возможностей в Сирии. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео, говоря о выводе войск из страны, передает The Washington Free Beacon.

Обращаясь к журналистам, Помпео сказал: «Мы разгромили 99 процентов халифата, вот что важно. Все согласны?». Никто не стал оспаривать озвученную госсекретарем цифру.

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19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позднее в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны. При этом решение не означает, что деятельность международной коалиции во главе с США, как и проводимая ею кампания, закончатся.

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