Германия заподозрила «Исламское государство» в порче проводов

В Германии полиция проверяет связь между повреждением участка железнодорожных путей в Берлине и найденным неподалеку флагом террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.

Порванный стальной трос и поврежденный контактный провод, проходящий по воздуху, обнаружили 23 декабря. Оператор путей проинформировал о произошедшем стражей порядка, движение поездов на участке временно пришлось прервать.

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Во время расследования инцидента полицейские нашли неподалеку от места флаг террористической группировки. Теперь следователи выясняют, связаны ли эти два события непосредственно, и были ли у злоумышленников какие-либо политические мотивы. Также изучается потенциальная связь с аналогичным случаем в Баварии. Там в октябре неизвестные пытались с помощью стального троса повредить скоростной поезд или вызвать его сход с рельсов.

В марте сообщалось, что в Чехии арестовали пожилого мужчину, спровоцировавшего крушения поездов возле города Млада-Болеслав. Он два раза повалил деревья на железнодорожные пути, а на месте разбрасывал псевдоджихадистские листовки.

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