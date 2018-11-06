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Опаснейший боевик «Исламского государства» перебрался в ДНР

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Муродали Халимов

Украинские власти отпустили на свободу боевика террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Муродали Халимова, являющегося уроженцем Таджикистана. Об этом сообщает «Радио Озоди» (таджикистанская служба «Радио Свобода»).

Как отмечается, 37-летний Халимов (именуемый в материале одним из самых опасных боевиков ИГ) два года назад был задержан в Киеве по прилете из Турции по запросу Интерпола. Генеральная прокуратура Таджикистана направила Киеву запрос об экстрадиции боевика по кличке Босс, но на Украине ответили отказом.

«Недавно стало известно, что власти Украины отпустили Босса. В настоящее время Халимов, по нашим сведениям, находится на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР)», — заявил «Радио Озоди» источник в спецслужбах Таджикистана.

В Таджикистане Халимова обвиняют в терроризме, наемничестве, организации преступного сообщества и членстве в запрещенном в этой стране религиозном течении «Салафия».

При этом в Киеве не прокомментировали решение об освобождении Халимова. «В Киев были направлены все документы, свидетельствующие об участии Муродали Халимова в боевых действиях на территории Сирии и привлечении им граждан в ряды ИГ. Но Киев отказался экстрадировать его в Таджикистан. О том, что Халимов находится на территории ДНР, сообщил один из его знакомых, задержанный на днях в Таджикистане», — подчеркнул собеседник издания.

Власти Таджикистана располагают информацией о том, что Халимов вместе с женой и тремя детьми перебрался в Сирию в 2014 году. Туда же переехала семья брата Муродали Халимова, 34-летнего Махмадсаида. Также на джихад отправилась их сестра с мужем и 66-летняя мать.

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