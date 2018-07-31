Раскрыты подробности расправы над иностранными туристами в Таджикистане

Министерство внутренних дел Таджикистана раскрыло подробности убийства четырех иностранных туристов, произошедшего 29 июля на юге республики. Об этом во вторник, 31 июля, сообщается на сайте МВД.

По информации ведомства, расправившиеся с иностранцами жители республики действовали по указанию членов запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Ранее ответственность за убийство взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«Руководитель преступной группировки Хусейн Абдусамадов, который был задержан, подтвердил, что он в 2014-2015 годах прошел идеологическое и военно-диверсионное обучение в Иране. Там же он встретился с Носирхуджой Убайдовым по прозвищу Кори-Носир и примкнул к экстремистской группировке ПИВТ», — рассказали в МВД. Сам Убайдов назван заказчиком атаки. Указывается, что он является членом ПИВТ с 1992 года, а в розыске находится с 2015 года.

Также правоохранители заявили, что участники расправы над туристами намеревались перейти границу и примкнуть к террористической организации, действующей в Афганистане. Этого им сделать не удалось — пятеро из них были убиты, еще четверо задержаны. Расследования преступления продолжается.

Уничтоженные преступники Фото: МВД РТ 1 /5

Нападение на туристов в Дангаринском районе Таджикистана произошло днем 29 июля. Автомобиль Daewoo Leganza совершил наезд на группу иностранцев, передвигавшихся на велосипедах. После этого из машины вышли водитель и пассажиры, которые применили против гостей республики холодное и огнестрельное оружие. В результате инцидента погибли четыре человека — американцы Джей Остин и Лорен Анне Мунотс, гражданин Нидерландов Рен Виллем Вокке и швейцарец Маркус Хамел. Еще двое граждан Швейцарии, Айрис Ким и Мари-Клер Дименд, получили ранения и были госпитализированы. Француз Жан Казабат Гийом, который передвигался вместе с ними, не пострадал.

Позже в «Радио Озоди» (местная служба «Радио Свобода») была прислана любительская видеозапись, на которой запечатлена атака на иностранцев.

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