Убийство иностранных туристов в Таджикистане попало на видео

Атака на иностранных туристов, приехавших в Таджикистан, была заснята на видео, позже запись была направлена в редакцию «Радио Озоди» (местная служба «Радио Свобода»).

На кадрах видно, как машина, сбившая группу туристов, передвигавшихся на велосипедах, разворачивается и снова наезжает на них. «Радио Озоди» указывает, что, судя по записи, наезд на гостей республики был преднамеренным.

Нападение туристов на юге Таджикистана произошло днем 29 июля. По словам министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимова, после наезда из автомобиля вышли водитель и пассажиры, которые добили туристов с помощью огнестрельного оружия и ножей. Он подчеркнул, что МВД рассматривает все версии случившегося, в том числе теракт.

Агентство «Фергана» указывает, что в группе туристов было семь человек: два американца, два швейцарца, один голландец, один немец и один француз. «Французу повезло, что он отстал от группы и его не было на месте наезда», — рассказал источник агентства. В результате наезда погибло четыре человека (среди них — граждане Нидерландов, США и Швейцарии), еще двое пострадали.

Правоохранительные органы республики организовали спецоперацию по поиску нападавших. 30 июля силовики отчитались об уничтожении троих нападавших, еще трое были задержаны, передает «Авеста».

2018 год в Таджикистане объявлен годом туризма.

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