ИГ взяло ответственность за убийство туристов в Таджикистане

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за убийство иностранных туристов в Таджикистане. Об этом сообщает организация SITE со ссылкой на новостные ресурсы экстремистов.

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Инцидент произошел в поселке Дангара в воскресенье, 29 июля. В передвигавшихся на велосипедах гостей страны въехал автомобиль, после этого водитель и пассажиры вышли из машины и добили туристов огнестрельным оружием и ножами. Были убиты два американца, 56-летний гражданин Нидерландов и швейцарец, еще три человека пострадали.

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В ноябре 2017 года власти Таджикистана передали российским правоохранителям бывшего сотрудника Минобороны России Дениса Хисамова, воевавшего на Ближнем Востоке в рядах ИГ. 34-летний россиянин был экстрадирован в Таджикистан из Турции, где его задержали в апреле 2017 года после возвращения из Ирака и Сирии.

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