ИГ совершило крупнейшую за последние годы атаку в Ираке

В городе Эрбиль в Иракском Курдистане трое вооруженных боевиков напали на здание администрации города, передает Rudaw в понедельник, 23 июля.

Все террористы ликвидированы, штурм здания закончен. Известно об одном полицейском и трех сотрудниках спецслужб, раненных во время операции. Один заложник погиб.

По сообщениям властей, нападавшие связаны с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Боевики атаковали здание местного правительства утром. Не уточняется, чем были вооружены нападавшие и выдвигали ли они какие-либо требования. Как отмечает Reuters, это крупнейшая в регионе атака за последние годы.

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В начале июля курдские военизированные формирования при поддержке возглавляемой США коалиции уничтожили главного финансиста ИГ. В ходе совместной операции удалось ликвидировать трех полевых командиров группировки.

Террористы «Исламского государства» оккупировали часть территории Ирака летом 2014 года. Через год при поддержке международной коалиции иракские власти начали широкомасштабную кампанию по освобождению районов, захваченных боевиками. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ, отметив, что угроза терроризма в стране по-прежнему сохраняется.

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