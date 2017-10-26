Курды отбили атаку иракской армии у Мосула

Отряды курдского ополчения пешмерга отбили атаку иракской армии с северо-западу от города Мосул. Об этом говорится в специальном заявлении, размещенном на сайте правительства Иракского Курдистана.

В документе утверждается, что наступавшие использовали тяжелую технику американского производства, которую США поставили Багдаду для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«На протяжении 12 часов [бойцы] пешмерга героически отражали сегодняшние атаки, уничтожив три танка, пять бронированных внедорожников американского производства и один бронетранспортер», — говорится в заявлении.

Материалы по теме Расколотый народ Почему не все курды хотят жить в одном государстве

Кроме того, в документе содержится призыв к Багдаду немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

16 октября сообщалось, что подразделения иракской армии взяли под контроль спорный город Киркук. Ранее в тот же день военные захватили аэропорт, военный аэродром и несколько нефтяных месторождений в окрестностях города.

25 сентября иракские курды проголосовали на референдуме за создание независимого государства. Проведение данного плебисцита вызвало негативную реакцию в Багдаде. 27 сентября парламент Ирака обратился к премьер-министру страны Хайдеру Абади с просьбой направить армейские подразделения в контролируемую курдами провинцию.

Мосула — город на севере Ирака, бывшая иракская «столица» ИГ. был освобожден от террористов ИГ 9 июля после многомесячной осады. В операции принимали участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляла воздушную и артиллерийскую поддержку.