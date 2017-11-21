Таджикистан выдал примкнувшего к ИГ бывшего офицера Минобороны России

Власти Таджикистана передали российским правоохранителям бывшего сотрудника Минобороны России Дениса Хисамова, воевавшего на Ближнем Востоке в рядах террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджони Эмомали.

«После того, как мы проинформировали российских коллег о том, что Хисамов доставлен в Таджикистан, представители правоохранительных органов России в установленном порядке вывезли его из республики», — сказал он.

34-летний россиянин был экстрадирован в Таджикистан из Турции, где его задержали в апреле 2017 года после возвращения из Ирака и Сирии. «В мае 2015 года путем подделки (Хисамов) подготовил паспорт гражданина Республики Таджикистан, по этому паспорту из России вылетел в Турцию, там же вступил в ряды ИГ», — рассказал Эмомали.

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По его словам, на допросе Хисамов сообщил, что в 1999 году экстерном закончил школу и поступил в Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии Штеменко, которое закончил с золотой медалью в 2004 году. Его назначили начальником службы защиты государственной тайны 274-го Научного центра Минобороны России.

Спустя год Центр был расформирован, и Хисамова перевели в распоряжение Генштаба. В 2009 году он уволился из Минобороны по собственному желанию в звании капитана, «после чего начал свою преступную деятельность», пересказал показания россиянина представитель МВД Таджикистана.

24 октября газета «Коммерсантъ» сообщила, что Хисамов сбежал в ИГ от коллекторов. По данным издания, он не смог расплатиться за взятый в кредит подержанный внедорожник BMW Х5 стоимостью 1,3 миллиона рублей.

Власти Таджикистана утверждают, что россиянин участвовал в боевых действиях на территории Ирака и Сирии на стороне ИГ. Он намеревался вернуться в Россию для ведения террористической деятельности.