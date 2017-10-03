ИГ взяло на себя ответственность за убийство участковых в Дагестане

Убийства участковых в Дагестане были совершены тремя сторонниками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом во вторник, 3 октября, сообщает подконтрольное группировке информагентство «Амак», передает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

30 сентября в Кизлярском районе Дагестана был найден мертвым участковый полиции. По версии следствия, неизвестный нанес ему колото-резаную рану в шею, в результате чего тот скончался на месте. Затем преступник похитил табельный пистолет полицейского и на служебном автомобиле скрылся с места убийства.

После этого 1 октября в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана, за исключением города Кизилюрт, был введен режим контртеррористической операции. На следующий день в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий силовики ликвидировали двух боевиков, причастных к убийству участкового.

По данным Directorate 4, после нападения на полицейского к банде примкнул еще один боевик, вместе с которым преступники совершили еще одно убийство — их жертвой стал участковый по Бабаюртовскому району.

«Исламское государство» регулярно берет на себя ответственность за теракты, к которым не имеет отношения. Например, боевики взяли на себя ответственность за нападение на приемную ФСБ в Хабаровске в апреле 2017 года, однако за атакой стоял 18-летний Антон Конев, придерживавшийся нацистских взглядов и никак не связанный с джихадистами.