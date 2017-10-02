Двое причастных к убийству полицейского боевиков уничтожены в Дагестане

В Дагестане ликвидированы два боевика, которые причастны к убийству участкового. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах республики.

По словам собеседника агентства, в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий в рамках введенного режима КТО был остановлен автомобиль, из которого открыли стрельбу. Ответным огнем двое находившихся в машине боевиков были уничтожены. В автомобиле были обнаружены оружие и боеприпасы.

По данным правоохранительных органов, ликвидированные боевики были причастны к убийству участкового полиции Кизлярского района, которое было совершено в субботу, 30 сентября.

По данным Следственного комитета, неизвестный предположительно из мести нанес участковому колото-резаную рану в шею, полицейский скончался на месте. Затем мужчина похитил табельный пистолет полицейского и на служебном автомобиле скрылся с места убийства.

Похищенный автомобиль впоследствии был обнаружен сожженным в поле в Бабаюртовском районе недалеко от автодороги «Астрахань-Махачкала».

Режим КТО был введен в воскресенье, 1 октября, в 16:30 в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана, за исключением города Кизилюрт, силовики приступили к поиску бандподполья и их пособников.