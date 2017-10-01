В Дагестане введен режим КТО

В воскресенье в двух районах Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане.

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«В 16:30 по московскому времени в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана, за исключением города Кизилюрт, введен режим КТО», — сказал собеседник агентства.

В данных районах ведется оперативный поиск бандподполья и их пособников.

Ранее, в начале сентября в Дагестане в рамках КТО ликвидирован главарь бандформирования, в ходе мероприятия был ранен полицейский и погиб гражданский.