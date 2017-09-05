В Дагестане нейтрализовали главаря преступной группировки

В Дагестане в рамках контртеррористической операции (КТО) ликвидирован главарь бандформирования. Об этом во вторник, 5 сентября, в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили РИА Новости.

«В Дагестане в рамках КТО нейтрализован одиозный бандглаварь. Он причастен к преступлениям террористической направленности», — говорится в сообщении.

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В НАК также отметили, что при ликвидации был ранен полицейский и погиб гражданский.

«На предложение сложить оружие и сдаться властям бандит открыл стрельбу и ранил сотрудника полиции. Кроме того, получило ранение, несовместимое с жизнью, оказавшееся рядом гражданское лицо. Ответным огнем преступник был обезврежен», — отмечается в сообщении.

29 августа стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в соучастии в нападении на полицейских в городе Каспийске (Дагестан).

О вооруженном нападении на наряд полиции в Каспийске стало известно 28 августа. По словам источника в правоохранительных органах республики, в результате обстрела один страж порядка погиб, ответным огнем двое нападавших были ликвидированы. По данным СМИ, неизвестные атаковали сотрудников правоохранительных органов, когда те заправляли служебную машину.

