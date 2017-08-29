Силовые структуры
 

Подозреваемого в нападении на полицейских задержали в Дагестане

Перейти в «Мою Ленту»

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в соучастии в нападении на полицейских в городе Каспийске (Дагестан). Об этом во вторник, 29 августа, старший помощник регионального управления Следственного комитета России (СКР) Расул Темирбеков сообщил «Интерфаксу».

«По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний житель города Каспийск. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сказал Темирбеков.

О вооруженном нападении на наряд полиции в Каспийске стало известно 28 августа. По словам источника в правоохранительных органах республики, в результате обстрела один страж порядка погиб, ответным огнем двое нападавших были ликвидированы.

По данным ТАСС, неизвестные атаковали сотрудников правоохранительных органов, когда те заправляли служебную машину. Источник агентства отмечал, что нападавшие были вооружены ножами, в результате произошедшего один полицейский погиб на месте, а второй был госпитализирован.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Дагестане в перестрелке убиты боевик и боец спецназа
В Дагестане неизвестные застрелили полицейского
Убийцу автора фразы «Работайте, братья!» осудили на 17 лет
Последние новости
На Украине анонсировали второй этап блокады Донбасса
Букмекеры оценили шансы Шараповой победить на US Open
Нейросеть написала шестую книгу саги «Песнь льда и пламени»
Депутат Рады рассказал о побрезговавшем Порошенко главе Еврокомиссии
Установлена причина возникновения анорексии
Постпред США в ООН предрекла «что-то серьезное» после пуска ракеты КНДР
Закрыт главный рассадник ненависти в интернете
Другие материалы рубрики
Силовые структуры19:5728 августа

Кубанский форсаж: в Краснодаре лихач обстрелял ДПС

У подозреваемого был целый арсенал оружия
16:53Сегодня

На встрече «пузиков» и «людей Рахмана» в ресторане задержали 50 человек

19:2422 августа

Пнувший полицейского мужчина получил 3,5 года колонии

16:10Сегодня

Верховный суд смягчил приговор соучастнику теракта на Дубровке

Силовые структуры00:0325 августа

Без наград, но в Штатах

Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
13:39Сегодня

Осуждены убившие под Самарой жену полицейского разбойники

14:2922 августа

Суд закрыл дело против убитого члена «банды GTA» по просьбе его тещи

13:27Сегодня

Подозреваемый в убийстве сын актера из «Интернов» задержан

Силовые структуры00:0426 августа

Помять и простить

Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям
13:07Сегодня

В Минобороны рассказали о целях стратегических учений «Запад-2017»

11:4122 августа

Вора в законе Шакро Молодого оставили под стражей

11:59Сегодня

Сотрудники мурманской колонии нашли тайник с 26 мобильниками в газовом баллоне

Россия
«Вы будете нас видеть в страшных снах»
Семьи погибших шахтеров отказываются покидать Мирный
Максим Решетников«Людям не все равно, как жить дальше»
И.о. главы Пермского края Максим Решетников о реальной жизни в регионах
Уральские бабушки скинулись и отремонтировали дорогу в своей деревне
Попавшийся на контрабанде бывший зампред ЦБ побоялся возвращаться в Россию
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Мужчина распылил газ в лицо сотрудникам службы безопасности московского метро
«Сталбыть, сожгли нас...»
Кому выгоден ростовский пожар и кто за него ответит — репортаж «Ленты.ру»
Все материалы
Мир
Первая кровь
Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
«Маточные мародеры» из Фарго признались в похищении новорожденного
Ким Чен Ын стал отцом в третий раз
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
Все материалы
Бывший СССР
Игорь ДодонТрамп на минималках
Зачем президент Молдавии объявил войну правительству и парламенту
На Украине анонсировали второй этап блокады Донбасса
Депутат Рады рассказал о побрезговавшем Порошенко главе Еврокомиссии
США отказались присоединяться к «нормандскому формату»
Назарбаев призвал легализовать статус де-факто ядерных государств
С Украины выслали двух испанских журналистов
Памятник Петру I в Полтаве облили краской
Все материалы
Финансы
Сланцы подмочило
Смертельная стихия оставила Америку без бензина
Золото войны
Немцы экстренно возвращают богатства на родину
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Сбербанк стал частью «России»
«Пересвет» вознамерился обанкротить «Настюшу»
Узбекистан стал самой привлекательной для российского экспорта страной
России предрекли мировое лидерство в продвижении блокчейна
Все материалы
Бизнес
Форменное безобразие
Собрать ребенка в школу становится все дороже
Новая мощь Сибири
Красноярская ГЭС «ЕвроСибЭнерго» получит крупнейшие в истории колеса для турбин
Байкал: 360 минут и вся жизнь
Экологи и бизнесмены объединяются в борьбе за сохранение уникального озера
Тим Кук получил от Apple вознаграждение в 89 миллионов долларов
В России упали продажи Bentley
Danone привезет в Сибирь пять тысяч коров
Батурина возглавила список богатейших женщин России
Все материалы
Силовые структуры
Кубанский форсаж: в Краснодаре лихач обстрелял ДПС
У подозреваемого был целый арсенал оружия
Без наград, но в Штатах
Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
Помять и простить
Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям
На встрече «пузиков» и «людей Рахмана» в ресторане задержали 50 человек
Верховный суд смягчил приговор соучастнику теракта на Дубровке
Осуждены убившие под Самарой жену полицейского разбойники
Подозреваемый в убийстве сын актера из «Интернов» задержан
Все материалы
Наука и техника
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Вилкой в глаз
Что творят с японскими мафиози в тюрьме: обзор Yakuza Kiwami
На Тайване обнаружили «инопланетное существо»
Установлена причина возникновения анорексии
В Северной Корее создали игру про отстрел американских солдат
Представлены описания потенциальных инопланетян
Все материалы
Спорт
Наелась славы
Что заставило олимпийскую чемпионку Сочи Юлию Липницкую уйти из спорта в 19 лет
Федор Кудряшов«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»
Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
Вынос тела
Флойд Мэйуэзер превратил поединок с Конором Макгрегором в избиение
Мутко прокомментировал снижение результатов Сотниковой и Липницкой
Букмекеры оценили шансы Шараповой победить на US Open
Плющенко пожелал видеть Липницкую в своем ледовом шоу
Болельщики выбрали лучший гол в еврокубках в сезоне-2016/17
Все материалы
Культура
Кадр из фильма «Мстители»«Комиксы — как Библия: все знают, но мало кто прочел»
Почему их любят смотреть в кино, но редко держат на книжных полках
Блондинка в черном ботинке
Умерла актриса Мирей Дарк
А тому ли я дала
10 самых абсурдных фильмов, поддержанных Фондом кино
В США запретили показ фильма о гибели автора песни Sweet Home Alabama
Нейросеть написала шестую книгу саги «Песнь льда и пламени»
В сети назвали самый могущественный тандем в «Игре престолов»
Вышел тизер сериала по мотивам черной комедии «Смертельное влечение»
Все материалы
Интернет и СМИ
Очень темные дела
Кто зарабатывает миллиарды на наркоторговле в Tor
Даркнет здорового человека
В скрытых уголках сети водятся не киллеры и наркоманы, а задроты и кошатники
Собчак разозлилась на пассажиров бизнес-класса из-за тайной съемки ее сына
Хакеры напомнили о существовании снимков голого Джастина Бибера
В интервью Дудю Жириновский отрекся от слов про Гитлера и «дебильных уральцев»
Во «ВКонтакте» пропали диалоги
Автор снимка с «неверным мужчиной» рассказал историю появления вирусного мема
Все материалы
Ценности
«Ребята из Узбекистана — лучшие»
Что грозит внешности российских мужчин
Пошла по горам
Смелая девушка штурмует Кавказ
Зима близко
Как не умереть с тоски в ожидании нового сезона «Игры престолов»
Первой женщиной-посланницей Tudor стала Леди Гага
В ЦУМ привезут блестящие кроссовки Nike
Французы разработали бальзам для «идеальных поцелуев»
Садоводы обвинили Alexander McQueen в плагиате
Все материалы
Путешествия
Долго, дорого, интернета нет
20 полезных советов для путешествующих по России на автомобиле
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Молодой турист улетел за границу по паспорту любовницы
Конюхов решил совершить кругосветное путешествие на лодке за 222 дня
В России захотели объявить 2019-й Годом гостеприимства
У семейных туристов из Москвы и регионов оказались разные предпочтения
Спрос на деловые путешествия из России в Грузию вырос в разы
Все материалы
Из жизни
«Они любят, когда ребенка учат белые»
История башкирского рабочего, перебравшегося в Китай
«Латекс меня успокаивает»
О чем мечтают русские мужики-мазохисты
Питер МэдсенКонцы в воду
Мог ли датский Илон Маск убить и расчленить журналистку на личной подлодке
Аллигатор напугал полицейского из Луизианы до визга
Прикинувшиеся монахинями латиноамериканки попытались ограбить банк в США
Австралийские футболисты опечалили маленького болельщика
Все материалы
Вот он: микроавтобус мечты
Забытые концепт-кары: потрясающий GMC L'Universelle из 1955 года
Охота на Серебряного Барона
Как Формула-1 вернулась из отпуска с эффектным Гран-при Бельгии
Самые популярные подержанные внедорожники
Какие кроссоверы и внедорожники лучше всего продаются на вторичке
Гражданские машины, вдруг ставшие военными
Семь настоящих вояк на базе обычных грузовиков, пикапов и внедорожников
Финн проехал за три года на Tesla Model S 400 тысяч километров
«АвтоВАЗ» представил самую дорогую «Весту»
Citroen сделал «стильный» кроссовер-кабриолет на электротяге
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы