Подозреваемого в нападении на полицейских задержали в Дагестане

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в соучастии в нападении на полицейских в городе Каспийске (Дагестан). Об этом во вторник, 29 августа, старший помощник регионального управления Следственного комитета России (СКР) Расул Темирбеков сообщил «Интерфаксу».

«По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний житель города Каспийск. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сказал Темирбеков.

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О вооруженном нападении на наряд полиции в Каспийске стало известно 28 августа. По словам источника в правоохранительных органах республики, в результате обстрела один страж порядка погиб, ответным огнем двое нападавших были ликвидированы.

По данным ТАСС, неизвестные атаковали сотрудников правоохранительных органов, когда те заправляли служебную машину. Источник агентства отмечал, что нападавшие были вооружены ножами, в результате произошедшего один полицейский погиб на месте, а второй был госпитализирован.