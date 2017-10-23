Кандидат наук из Краснодара подделал паспорт ради вступления в ИГ

Россиянин приобрел поддельный паспорт гражданина Таджикистана для того, чтобы вступить в ряды террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) в Сирии и Ираке. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Таджикистана.
По данным МВД, настоящее имя мужчины Денис Хисамов, он уроженец Краснодара, кандидат технических наук. В мае 2015 года Хисамов подделал паспорт и вылетел из России в Турцию. Оттуда он перебрался в Сирию и стал боевиком ИГ.
После двух лет, проведенных в Сирии и Ираке, Хисамов вновь оказался в Турции. Там он был задержан сотрудниками турецких спецслужб и был передан правоохранительным органам Таджикистана, поскольку имел паспорт гражданина этого государства.
В ходе следствия выяснилось, что в апреле 2017 года боевик ИГ планировал вылет на родину.
«Хисамов намеревался попасть на территорию РФ для продолжения террористической деятельности. Расследование по данному факту продолжается», — отметили в МВД Таджикистана.
3 августа 2016 года стало известно, что в Норвегии осудили примкнувшего к ИГ 23-летнего россиянина. Гражданина РФ приговорили к 7,5 годам тюрьмы за сговор с боевиками ИГ для совершения терактов в королевстве. Осужденный проживал в Осло с 2008 года.