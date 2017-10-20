Немецкие спецслужбы уличили в провоцировании теракта в Берлине

Информатор уголовной полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в Германии подстрекал террориста Аниса Амри, задавившего 12 человек на рождественской ярмарке в Берлине, совершить атаку. К такому выводу пришли журналисты газеты Berliner Morgenpost и телерадиокомпании RBB в ходе собственного расследования.

По их данным, информатор полиции под кодом VP-01 (Vertrauensperson, доверенное лицо — прим. «Ленты.ру») подстрекал разных членов группировки Абу Валы, главного координатора террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Германии, совершать атаки на территории ФРГ.

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Из внутреннего доклада земельной контрразведки издание узнало, что речь шла в том числе и о теракте с использованием грузового автомобиля. Для этого задания VP-01 искал специального человека.

В ходе расследования журналисты выяснили, что информатор полиции часто проводил время с Анисом Амри и даже приводил его к себе домой.

Управление уголовной полиции Северного Рейна-Вестфалии не прокомментировало эту информацию.

19 декабря прошлого года в Берлине был совершен самый крупный теракт в Германии за последние годы. Примкнувший к боевикам ИГ тунисец Анис Амри протаранил на грузовике толпу на Рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, еще 48 пострадали. Нападавший скрылся. Власти ФРГ квалифицировали произошедшее как теракт. Амри объявили в розыск, позднее он был убит в Милане в перестрелке с итальянской полицией.