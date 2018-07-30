В Таджикистане растерзали иностранных туристов

На юге Таджикистана днем 29 июля было совершено нападение на приехавших в страну туристов. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает «Радио Озоди» (местная служба «Радио Свобода»).

Инцидент произошел в поселке Дангара. В передвигавшихся на велосипедах гостей страны въехал автомобиль. Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимов заявил, что после этого водитель и пассажиры вышли из машины и напали на туристов с огнестрельным оружием и ножом.

Были убиты два американца, 56-летний гражданин Нидерландов и швейцарец, еще три человека пострадали. Очевидцы происшествия сообщили «Радио Озоди», что тела туристов были разбросаны далеко друг от друга. Также ставшие свидетелями убийства жители Таджикистана указали, что произошедшее было похоже не на ДТП, а на тщательно спланированное нападение. По информации, поступившей от регионального управления здравоохранения, на телах погибших были обнаружены ножевые ранения.

Правоохранительные органы страны организовали спецоперацию по поиску нападавших. Уже вечером воскресенья один из принимавших участие в расправе был задержан, еще двое — уничтожены. Глава МВД страны подчеркнул, что расследование дела находится под личным контролем президента страны Эмомали Рахмона.

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