В туалетной бумаге из Таджикистана нашли сюрприз

Пользователь Pikabu с ником xvaldemario продемонстрировал, что скрывалось под оберткой купленной им туалетной бумаги производства Таджикистана.

В рулон попала половина фотографии молодого человека восточной внешности, приклеившаяся к верхнему слою бумаги. Пользователи предположили, что находка — это необычный способ намекнуть, что за владельцем рулона следят.

Обрывок снимка напомнил некоторым о полицейском по имени Шынгыс, ставшем мемом.

Фото: Pikabu

Один из пользователей попытался найти человека с фотографии, пропустив клочок снимка через программу FindFace по поиску людей «ВКонтакте». Система установила, что герой снимка — племянник президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по имени Данияр.

Фото: Pikabu

Многие обратили внимание на логотип туалетной бумаги — крупные оранжевые буквы ОК. Комментаторам показалось неслучайным совпадение с логотипом социальной сети «Одноклассники», которой пользуются не только в России, но и в Казахстане и в странах Юго-Восточной Азии.

Автор поста предположил, что портрет попал в бумагу как непереработанный фрагмент. Посетители сайта признаются, что иногда встречали буквы на бумажном полотне, но половину человеческого лица видят впервые. Впрочем, другие напомнили, что бывали экстремальные случаи, когда в туалетной бумаге попадалось стекло.