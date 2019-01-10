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Турция пойдет в атаку в Сирии без оглядки на США

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Мевлют Чавушоглу

Запланированная турецкая операция на северо-востоке Сирии не зависит от вывода американских войск из региона. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит Associated Press.

Министр указал, что Анкара предпримет необходимые шаги для искоренения угрозы. Это произойдет при любых действиях со стороны американских военных, «уйдут они или не уйдут», добавил он.

6 января советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские военнослужащие не покинут северо-восточную часть Сирии до тех пор, пока Турция не даст согласие не преследовать живущих на этой территории курдов.

За день до этого СМИ сообщили, что часть военных США может на неопределенный срок остаться на юге Сирии, где функционирует база Эт-Танф.

Президент США Дональд Трамп объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и приказал американским военным покинуть страну 19 декабря. Несколько дней спустя он предложил позаботиться об оставшихся в регионе террористах другим странам, в том числе Турции.

В том же месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новой операции против террористов на северо-востоке Сирии. Под террористами Анкара понимает как ИГ, так и представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые контролируют территории на севере Сирии и которых поддерживает Вашингтон.

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