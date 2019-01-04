Главы России и Израиля обсудили вывод американских войск из Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом России Владимиром Путиным обстановку в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главной темой телефонной беседы, которая состоялась по инициативе Израиля, было развитие ситуации в Сирии, в том числе с учетом вывода американских войск. Обе стороны подтвердили намерение укреплять координацию между странами по военным и дипломатическим каналам. Кроме того, была подчеркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в Сирии.

Во время разговора Нетаньяху передал соболезнования руководству и народу Российской Федерации в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске, в результате которого погибли 39 человек.

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Он предложил Турции позаботиться об оставшихся террористах в регионе.

В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новой военной операции на северо-востоке Сирии, направленной против террористов «Исламского государства» (запрещена в России) и курдских вооруженных формирований. 21 декабря он сообщил, что принял решение отложить ее начало после разговора с Трампом.

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