Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось до 39

Под завалами многоэтажного дома в Магнитогорске Челябинской области, обрушившегося в результате взрыва, найдено тело еще одного человека. Об этом в четверг, 3 января, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Бориса Дубровского.

«Извлечено 39-е тело погибшего человека», — говорится в сообщении. Как рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС России, спасатели обнаружили тело женщины. Ведутся поиски еще двух человек.

Кроме того, оба пострадавших из-за взрыва подъезда будут снесены, так как не подлежат восстановлению, сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Илья Рассоха.

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Ранее стало известно, что власти утвердили размеры материальной помощи, которая будет оказана родственникам пострадавших и погибших при обрушении многоэтажки. Семьям выделят от 200 тысяч до 1 миллиона рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью.

Обрушение подъезда жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Версию теракта в Следственном комитете и ФСБ отвергли.

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