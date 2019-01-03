Двое жителей дома в Магнитогорске успели спастись до обрушения

Женщина с ребенком успели выбраться из многоэтажного дома в Магнитогорске Челябинской области до того, как в результате взрыва обрушилась часть здания, где располагалась половина их квартиры. Об этом в четверг, 3 января, сообщила их родственница, передает РИА Новости.

По словам женщины, ее племянница рассказала, что после взрыва рухнула одна из комнат, где спал ее муж, другая, где находилась она с дочкой, обрушилась сразу после того, как они выбрались на лестницу.

Как отметила родственница, накануне происшествия мужчина намеренно лег спать в другой комнате. «У них дочка 11 лет заболела. Он (муж племянницы — прим. «Ленты.ру») сказал ей (племяннице по имени Лидия — прим. «Ленты.ру»): "Ложись с ней в зале". Он на Лидином месте спал», — рассказала она, добавив, что семья брала кредит на ремонт разрушившейся квартиры.

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Ранее стало известно о состоянии 10-месячного ребенка, которого нашли живым под завалами жилого дома. Как сообщили в Минздраве России, врачи оценивают его состояние как стабильное, с некоторым улучшением. Также отмечается нормализация лабораторных показателей.

Обрушение подъезда жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Версию теракта в Следственном комитете и ФСБ отвергли. На данный момент спасатели обнаружили тела 38 жертв происшествия. Ведутся поиски еще трех человек.

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