Найдено тело еще одного погибшего при взрыве в Магнитогорске

Количество жертв взрыва в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске Челябинской области увеличилось до 38 человек. Об этом в четверг, 3 января, ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Из-под завалов извлечено тело женщины, число погибших на данный момент составляет 38», — сообщили спасатели. Ведутся поиски еще троих человек.

Ранее стало известно, что власти утвердили размеры материальной помощи, которая будет оказана родственникам пострадавших и погибших при обрушении многоэтажки. Семьям выделят от 200 тысяч до 1 миллиона рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью.

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Кроме того, пострадавшие смогут получить от 300 до 500 тысяч рублей на семью за утрату имущества, а также 31,5 тысячи рублей на организацию похорон. Выплаты начнутся в четверг.

Обрушение подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Версию теракта в СКР и ФСБ отвергли.

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