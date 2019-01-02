Найдено тело четвертого погибшего ребенка при взрыве в Магнитогорске

Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело ребенка — это мальчик. Таким образом, жертвами взрыва жилого дома стали четверо детей — два мальчика и две девочки, а общее число погибших возросло до 28. Об этом в среду, 2 января, ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Работа по разбору завалов идет круглосуточно. Осталось найти 13 человек.

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Ранее в среду сотрудник пресс-центра управления МЧС по Челябинской области Михаил Юрин заявил, что установить местонахождение людей, оставшихся под завалами, невозможно. «Сложно нам сказать, где находятся оставшиеся тела. Мы не экстрасенсы, не можем предугадывать», — пояснил он.

Юрин добавил, что существует угроза обрушения верхних этажей, поэтому работы ведутся в левой части завалов.

Обрушение подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. В тот же день в Магнитогорск прилетел президент России Владимир Путин. 2 января в Челябинской области объявлено днем траура. Версию теракта в СКР и ФСБ отвергли.

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