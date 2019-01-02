Россия
 
Последние новости
«Монако» купит конкурента Головину
Украинец уверовал в чудодейственные мощи Георгия Победоносца и украл их
Устюгов завоевал бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Путин пообщался с Макроном
На Украине возмутились материалом CNN с российским Крымом
Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия
Москве предрекли 20-градусные морозы 
Число жертв взрыва в Магнитогорске выросло до 20
Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ
Новости партнеров

В МЧС признали невозможность найти оставшихся под завалами в Магнитогорске

Перейти в «Мою Ленту»

Установить местонахождение людей, оставшихся под завалами в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске, невозможно. Об этом в среду, 2 января, сообщает в своем Telegram-канале радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Сложно нам сказать, где находятся оставшиеся тела. Мы не экстрасенсы, не можем предугадывать», — заявил журналистам сотрудник пресс-центра управления МЧС по Челябинской области Михаил Юрин, передает ТАСС.

Представитель МЧС отметил, что существует угроза обрушения верхних этажей, поэтому работы ведутся в левой части завалов.

В спасательном ведомстве также сообщили, что на данный момент из-под завалов извлечены тела 22 погибших. В настоящее время остается неизвестной судьба еще 19 человек.

Обрушение подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. В тот же день Магнитогорск посетил президент России Владимир Путин. Среда, 2 января, в Челябинской области объявлена днем траура.

Версию теракта в СКР и ФСБ отвергли.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Под завалами в Магнитогорске осталась семья из Таджикистана
Спасатели обнаружили среди обломков подъезда в Магнитогорске погибшего ребенка
Число жертв взрыва в Магнитогорске выросло до 20
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

Ну, началось

Что изменилось в жизни россиян после Нового года
16:41Сегодня

Путин пообщался с Макроном

12:23Сегодня

Число погибших в Магнитогорске достигло 18

14:37Сегодня

Число жертв взрыва в Магнитогорске выросло до 20

Россия12:3219 декабря 2018

«Главное, чтобы никто не слышал этих писков и визгов»

Врачей роддома обвинили в убийстве младенца ради статистики
14:21Сегодня

Под завалами в Магнитогорске осталась семья из Таджикистана

18:45 1 января

Из-под завалов извлекли тело восьмого погибшего при взрыве в Магнитогорске

10:58Сегодня

Число погибших в Магнитогорске достигло 16

Россия00:0430 декабря 2018

Время перемен

У Медведева и его команды большие планы. Как он изменит жизнь россиян?
09:59Сегодня

Спасатели нашли тело 14 погибшего при взрыве в Магнитогорске

08:12Сегодня

Спасатели обнаружили среди обломков подъезда в Магнитогорске погибшего ребенка

09:23Сегодня

Квартиры в пострадавшем доме в Магнитогорске признали пригодными для проживания

Россия
Ну, началось
Что изменилось в жизни россиян после Нового года
Обрушение многоэтажки в Магнитогорске
Под завалами остаются десятки людей
Безудержное веселье
Праздники в российской глубинке: бессмысленные и беспощадные
Путин пообщался с Макроном
Число жертв взрыва в Магнитогорске выросло до 20
Под завалами в Магнитогорске осталась семья из Таджикистана
Число погибших в Магнитогорске достигло 16
Все материалы
Мир
Будущее здесь
 
Стала известна цель приезда в Москву подозреваемого в шпионаже американца
Этот безумный, безумный год
 
Трех британцев порезали ножом на вокзале
Стало известно о преступном прошлом подозреваемого в шпионаже американца
МИД прокомментировал задержание американского шпиона в России
Мэр вступил в должность и через полтора часа умер
Все материалы
Бывший СССР
Восток — дело сложное
Голод, теракты и культ личности. Соседи России весь год боролись с проблемами
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Евросоюзное государство
Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
На Украине возмутились материалом CNN с российским Крымом
Украинец уверовал в чудодейственные мощи Георгия Победоносца и украл их
Климкин погрустнел из-за советских фильмов
Кличко не поверил словам о пьяном Порошенко и пожаловался на скучную жизнь
Все материалы
Экономика
Великий обвал
Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему
Украине предсказали миллиардный убыток от российских санкций
12 месяцев постиндустриального мира
Эксклюзивный трибьют-календарь в стилистиках Малевича, Моне и Бэнкси
«Нафтогаз» насчитал миллиардные претензии к «Газпрому»
Российские олигархи потеряли шесть миллиардов
Подсчитана скорость падения рубля за год
Срыв запуска «Северного потока-2» по вине США сочли невозможным
Все материалы
Силовые структуры
Настоящий полковник
Он создал фиктивную воинскую часть и дошел до Берлина. Его не пугал даже Сталин
Московский бутик ограбили на семь миллионов рублей
Следствие отвергло версию теракта в Магнитогорске
По факту крушения вертолета в Бурятии заведено дело
Появилось видео допроса задержанного за убийство директора Burger King
Полицейские изъяли наркотические смеси ценой 3 миллиарда 400 миллионов рублей
Убийство главы российской нефтяной компании попало на видео
Все материалы
Наука и техника
Уходят с орбиты
Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди
Американская станция приблизилась к «крайней Туле»
Всех переиграл
GTA с конями, проблемы Бога Войны, разборки якудза и другие главные игры года
Стала известна дата испытаний «Арматы»
Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ
Российская армия получит «Витязь»
Обнаружены гробницы периода римского Египта
Все материалы
Спорт
Ты — мир!
Самые яркие спортивные фотографии года
Устюгов завоевал бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия
Роналду оценил 2018 год
Мэйуэзер проигнорировал подготовку к бою с японским кикбоксером
Шарапова выиграла второй матч в сезоне благодаря травме соперницы
Джон Джонс«Папочка дома»
Величайший чемпион UFC и «читер» вернулся. Некоторым это не понравится
Все материалы
Культура
«Царь Ирод фактически читает рэп»
Почему вертеп может быть современным и как
Лучшее кино 2018-го
От Эминема к Годару через «Экстаз»: 24 самых ярких фильма года
Концерт здорового человека
 
США вышли из ЮНЕСКО
Умерла звезда британских комедий
Умер Владимир Дыховичный
Названы лучшие новые сериалы
Все материалы
Интернет и СМИ
Сыграем в черный ящик
Россия отказалась от традиционного телевидения. Смогут ли россияне это пережить?
Альбац покинет пост главного редактора The New Times
Отстрелялись
Силы природы и слабости человека на лучших снимках года
Американские военные пообещали сбросить бомбу на Таймс-сквер и пожалели
Российская телеведущая вступилась за Вайнштейна
«Би-би-си» пожаловалась в МИД на утечку данных о своих сотрудниках в Москве
Немка попыталась выставить «подержанного» мужа на продажу
Все материалы
Ценности
Скорая новогодняя помощь
После бурного празднования кожа и волосы нуждаются в эффективном уходе
«Самая большая мечта»
 
Затянут пояса
У людей все меньше денег на дорогую одежду и бриллианты. Страдают даже богачи
Оптическая иллюзия на штанах Мелании Трамп повеселила пользователей сети
Шнуров ответил попросившим Gucci детдомовцам
Кроссовки Nike подешевеют
С вещами на выход
«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
Все материалы
Путешествия
«Мадам, я отправлю вас в тюрьму»
Любовь, алкоголь и гастрономический оргазм: зачем россиянам ехать в Париж?
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы
Темная сторона Поднебесной
В этом месте рушатся все мифы о Китае, но россияне о нем не знают
Исчезнувший с круизного лайнера пассажир оставил загадочное послание
Для россиян создали первый капсульный плацкарт
Певица Зара воспела творчество Достоевского
Россиянам станет дороже улететь из страны
Все материалы
Из жизни
Спи, мой друг
Самые умные, сильные и любимые звери, которых оплакивал весь мир
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Россиянин поразил британцев умением крошить кирпичи руками
Полицейские в Кентукки приуныли до слез от вида сгоревшего грузовика с пончиками
Пациенту с опухолью мозга разрешили молиться прямо во время операции
Лев растерзал сотрудницу зоопарка
Все материалы
Самые безопасные автомобили 2018 года
Организация Euro NCAP выбрала лучшие машины года
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Горожанин
Длительный тест Citroen C3 Aircross: рассказываем про управляемость и стоимость владения
Новая надежда
У флагманского купе Lexus для нас важное сообщение
Джереми Кларксон выбрал пять лучших автомобилей года
В заваленном песком гараже нашли винтажные машины на миллион долларов
Представлена 1000-сильная Honda Civic с полным приводом от CR-V
Все материалы
Дом
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Партнерский материал
Оба лучше
Ламинат vs паркет. Какое покрытие выбрать и почему?
«Мы не готовы к таким катаклизмам»
Что будет с российским рынком жилья в 2019 году
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Пока все дома
Самые яркие материалы о зданиях, квартирах и их обитателях в 2018 году
Семья осталась без трехкомнатной квартиры из-за кредитного телефона
Обозначены масштабы удорожания съемного жилья в Москве
Все материалы