В МЧС признали невозможность найти оставшихся под завалами в Магнитогорске

Установить местонахождение людей, оставшихся под завалами в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске, невозможно. Об этом в среду, 2 января, сообщает в своем Telegram-канале радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Сложно нам сказать, где находятся оставшиеся тела. Мы не экстрасенсы, не можем предугадывать», — заявил журналистам сотрудник пресс-центра управления МЧС по Челябинской области Михаил Юрин, передает ТАСС.

Представитель МЧС отметил, что существует угроза обрушения верхних этажей, поэтому работы ведутся в левой части завалов.

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В спасательном ведомстве также сообщили, что на данный момент из-под завалов извлечены тела 22 погибших. В настоящее время остается неизвестной судьба еще 19 человек.

Обрушение подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. В тот же день Магнитогорск посетил президент России Владимир Путин. Среда, 2 января, в Челябинской области объявлена днем траура.

Версию теракта в СКР и ФСБ отвергли.

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