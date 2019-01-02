Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 24

Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске увеличилось до 24 человек. Об этом в среду, 2 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как уточнил представитель ведомства, трое из погибших — дети. Под завалами в настоящее время остаются 17 человек, добавил он.

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Ранее в среду сотрудник пресс-центра управления МЧС по Челябинской области Михаил Юрин заявил, что установить местонахождение людей, оставшихся под завалами, невозможно.

Обрушение подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Согласно основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. В тот же день Магнитогорск посетил президент России Владимир Путин. Среда, 2 января, в Челябинской области объявлена днем траура.

Версию теракта в Следственном комитете России и ФСБ отвергли.

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