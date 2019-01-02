Спасатели обнаружили среди обломков подъезда в Магнитогорске погибшего ребенка

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда в 10-этажном жилом доме Магнитогорска тела еще двух погибших. Об этом сообщил представитель регионального ГУМЧС России Михаил Юрин, передает ТАСС.

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Среди найденных оказался ребенок.

Таким образом, число общее число погибших выросло до 11. В зоне обрушения проживали 120 человек. Судьба 30 жителей остается неизвестной.

Юрин пояснил, что разбор завалов происходит медленно, поскольку сохраняется угроза жизни спасателям, и те вынуждены «работать ювелирно». По его словам, в настоящее время работы на высоте прекращены, продолжается разбор завалов внизу.

31 декабря в одном из жилых домов в центре Магнитогорска взорвался газ, в результате чего обрушился подъезд здания. 1 января спасатели обнаружили живым 10-месячного мальчика. Младенца в тот же день в стабильно тяжелом состоянии доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля.

Следственный комитет отверг версию теракта, заявив, что взрывчатых веществ или их компонентов на месте трагедии не обнаружено.

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