Спасатели обнаружили среди обломков подъезда в Магнитогорске погибшего ребенка

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда в 10-этажном жилом доме Магнитогорска тела еще двух погибших. Об этом сообщил представитель регионального ГУМЧС России Михаил Юрин, передает ТАСС.
Среди найденных оказался ребенок.
Таким образом, число общее число погибших выросло до 11. В зоне обрушения проживали 120 человек. Судьба 30 жителей остается неизвестной.
Юрин пояснил, что разбор завалов происходит медленно, поскольку сохраняется угроза жизни спасателям, и те вынуждены «работать ювелирно». По его словам, в настоящее время работы на высоте прекращены, продолжается разбор завалов внизу.
31 декабря в одном из жилых домов в центре Магнитогорска взорвался газ, в результате чего обрушился подъезд здания. 1 января спасатели обнаружили живым 10-месячного мальчика. Младенца в тот же день в стабильно тяжелом состоянии доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля.
Следственный комитет отверг версию теракта, заявив, что взрывчатых веществ или их компонентов на месте трагедии не обнаружено.