Подъезд жилого дома обрушился при взрыве в Магнитогорске

В результате взрыва в многоэтажном доме в Магнитогорске обрушился подъезд. Видео с места происшествия опубликовано в YouTube.

Инцидент произошел на проспекте Карла Маркса. Как сообщает издание «Верстов.Инфо», одна из местных жительниц рассказала, что после взрыва чувствовался сильный запах газа.

Причины произошедшего и число пострадавших пока не установлены. На месте работают спасательные службы.

ТАСС со ссылкой на представителей МЧС сообщает, что проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов.

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