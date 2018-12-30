Из московского ТЦ эвакуировали семь тысяч человек

Вова М / YouTube

Из торгового центра «Мега Химки» эвакуировали около семи тысяч человек из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает РИА Новости. Видеозапись эвакуации размещена на YouTube.

По данным агентства, посетителей просят отойти от здания 30-50 метров. В подмосковском управлении МВД рассказали, что выводить людей начали после анонимного звонка: неизвестный сообщил об обнаружении подозрительного предмета. Сотрудники спецслужб проверяют все помещения, заработает ли ТЦ сегодня снова, неизвестно.

28 ноября в Москве заминировали несколько крупных торговых центров. На следующий день стало известно, что большинство звонков было сделано с номера жительницы подмосковной Балашихи.

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