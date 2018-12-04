Все вокзалы Москвы «заминировали»

Кинологи проверяют все девять московских вокзалов из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Последовательно кинологи проверяют девять железнодорожных столичных вокзалов — Киевский, Белорусский, Ленинградский, Казанский, Ярославский, Рижский, Савеловский, Павелецкий, Курский», — пояснил собеседник агентства.

28 ноября поступили сообщения о минировании 10 торговых центров в Москве. Из магазинов были эвакуированы несколько тысяч человек. СМИ со ссылкой на источники сначала сообщали, что звонки об угрозе взрыва поступали из-за границы, затем — что звонили с номера телефона, зарегистрированного на жительницу подмосковной Балашихи.

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