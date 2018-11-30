Авторшей угроз о подрыве домов оказалась 17-летняя россиянка

Полиция Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) задержала 17-летнюю местную жительницу по подозрению в распространении сообщений с угрозой взрыва многоэтажных домов. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает «Интерфакс».

Девушку доставили в управление полиции для опроса. «Она признается, что распространила записки, но пока не говорит, для чего это сделала», — рассказали в пресс-службе.

По информации правоохранительных органов, подросток живет с родителями, не учится и не работает.

После того как жильцы двух многоэтажных домов в своих подъездах обнаружили записки с угрозой взрыва, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

В ночь с 23 на 24 ноября в Москве было зафиксировано три сообщения о взрывных устройствах, заложенных в общественных местах. Неизвестные сообщали об угрозе взрыва в Большом театре, отеле «Молодежный» на севере города и на территории Киевского вокзала. Сотрудники МЧС не обнаружили подозрительных предметов и взрывных устройств, угрожающих жизни людей.

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