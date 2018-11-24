Москву угрожали взорвать трижды за вечер

В ночь с 23 на 24 ноября в Москве было зафиксировано три сообщения о взрывных устройствах, заложенных в общественных местах.

По информации ТАСС, первый анонимный сигнал поступил около 18:00 23 ноября. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Большом театре. Здание проверили кинологи и сотрудники МЧС.

Примерно в час ночи 24 ноября были эвакуированы постояльцы и персонал гостиницы на севере Москвы. Отель «Молодежный» также угрожали взорвать. На место были отправлены сотрудники экстренных служб.

Вслед за этим правоохранительные органы получили сообщение о бомбе на территории Киевского вокзала. Пассажиров эвакуировали, здание обыскали работники спецслужб.

Во всех трех случаях угроза взрыва не подтвердилась. Сотрудники МЧС не обнаружили подозрительных предметов и взрывных устройств, угрожающих жизни людей.

Осенью 2017 года в России поднялась волна звонков о минировании зданий. Анонимные сообщения о заложенных бомбах поступали в течение месяца. За это время в 170 городах России были эвакуированы 1,04 миллиона человек, ни в одном случае информация о взрывных устройствах не подтвердилась.

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