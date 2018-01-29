Телефонные террористы атаковали Москву и «заминировали» 30 зданий

Порядка 30 зданий «заминировали» телефонные террористы в Москве в понедельник, 29 января. Об этом осведомленный источник сообщил «Интерфакс».

«Анонимные звонки об угрозах взрыва продолжают поступать, по состоянию на 15:30 количество "заминированных" объектов приблизилось к 30», — сказал он.

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По словам источника, звонки поступили в ряд столичных департаментов, районных управ, несколько больниц, правительство Московской области, приемную Госдумы, Финансового казначейства, Государственной фельдъегерской службы, а также техцентра «Орбита». Источник не сообщил, проводилась ли эвакуация в данных зданиях.

В пресс-службе Совета Федерации агентству подтвердили информацию об анонимном звонке с угрозой взрыва и эвакуации сотрудников приемной Совфеда на Воздвиженке.

Осенью в течение только одного сентября в 170 городах из-за анонимных звонков было эвакуировано более миллиона человек. Директор ФСБ Александр Бортников возложил вину за волну телефонного терроризма на четырех россиян, проживающих за границей. Общий ущерб от действий этой группы составил 300 миллионов рублей.

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