В России ужесточили наказание за телефонный терроризм

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за телефонный терроризм. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщает «Интерфакс».

Согласно новому закону, максимальный срок тюремного заключения за ложный звонок о заложенной бомбе увеличен до 10 лет. До этого максимальное наказание за такое преступление составляло до пяти лет лишения свободы.

Закон предусматривает четыре ступени наказания в зависимости от тяжести последствий «минирования». При этом с лишением свободы связаны три из них. В частности, тюремное заключение будет грозить за «минирование» объектов социальной инфраструктуры (школ, больниц и так далее) или причинение ущерба на сумму свыше миллиона рублей — для таких нарушителей предусмотрено от трех до пяти лет тюрьмы или штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

За звонки, дестабилизирующие деятельность органов власти, наказание будет более суровым — штраф от 700 тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от шести до восьми лет.

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Если же в результате ложного звонка погиб хоть один человек или наступили иные тяжкие последствия, виновному грозит от восьми до 10 лет тюрьмы или штраф в размере от 1,5 до 2 миллионов рублей.

20 декабря закон был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Позже он также был одобрен Советом Федерации.

Осенью в течение только одного месяца в 170 городах из-за анонимных звонков было эвакуировано более миллиона человек. Глава ФСБ Александр Бортников возложил вину за волну телефонного терроризма на четырех россиян, проживающих за границей. Общий ущерб от действий этой группы составил 300 миллионов рублей.

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