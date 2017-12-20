Увеличен максимальный срок заключения за телефонный терроризм

Максимальный срок тюремного заключения за ложный звонок о заложенной бомбе увеличен с 5 до 10 лет. Соответствующие поправки к Уголовному кодексу России приняты Госдумой в третьем, окончательном чтении в среду, 20 декабря.

Тяжесть наказания будет определяться по шкале из четырех уровней — в зависимости от последствий «минирования». Лишение свободы предусматривается для трех из них, когда речь идет об объекте социальной инфраструктуры (школы, больницы и так далее) или причинении ущерба на сумму свыше миллиона рублей.

До восьми лет заключения грозит тем, кто своими действиями дестабилизирует деятельность органов власти, к примеру, вынудит провести эвакуацию из здания Госдумы. А 10 лет лишения свободы может получить злоумышленник, чей звонок привел к гибели человека или наступлению других тяжких последствий.

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Во всех случаях уголовная ответственность наступает только за распространение именно заведомо ложных сведений.

6 декабря московский пятиклассник позвонил в полицию и сказал, что у него заминирован тапок. Полицейские провели с ним профилактическую беседу. В ноябре жительница Новосибирска сообщила о бомбе в поезде, чтобы помешать отъезду возлюбленного.

О необходимости внести изменения в статью 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), с учетом возросшего ущерба от таких преступлений и их числа, в октябре заявил глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

Осенью в течение только одного месяца в 170 городах из-за анонимных звонков было эвакуировано более миллиона человек. Глава ФСБ Александр Бортников возложил вину за волну телефонного терроризма на четырех россиян, проживающих за границей. Общий ущерб от действий этой группы составил 300 миллионов рублей.

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