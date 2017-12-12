Волну телефонного терроризма сочли кибернападением из Сирии

Звонки о ложном минировании зданий в российских городах поступали в основном с территории Сирии. Об этом сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов, передает «Интерфакс».

«По интенсивности мы можем говорить, что по сути речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации», — сказал чиновник.

Также звонки шли с территории Турции, США, Украины, Канады, Казахстана и Узбекистана, добавил Зубов. По его словам, ущерб от звонков с угрозами взрыва составил несколько миллиардов рублей. МВД завело почти три тысячи уголовных дел.

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Волна звонков о минировании зданий в России началась в сентябре. Информация о заложенных взрывных устройствах не подтверждалась.

В октябре глава ФСБ Александр Бортников говорил, что у спецслужбы есть данные о четырех людях, которые стоят за сообщениями о бомбах. По словам Бортникова, они находятся за границей, вероятно, у них есть пособники в России.

Источник РИА Новости в сентябре говорил о причастности к звонкам «Исламского государства» (группировка запрещена в России). В ФСБ эту информацию отвергли.