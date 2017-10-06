За полтора часа в Москве и области поступило 76 сообщений об угрозе взрыва

Утром в пятницу, 6 октября, за полтора часа в столичные экстренные службы поступило 35 сообщений о заложенных в зданиях бомбах. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

«Каждое из них проверяется, проводится эвакуация», — сказал он. При этом продолжают поступать новые аналогичные звонки.

Среди «заминированных» объектов — школы, детские сады и управы.

По словам источника «Ленты.ру», также из-за анонимных звонков идет эвакуация людей из зданий школ в Подмосковье — всего 41 учреждение.

Ранее, 5 октября, сообщалось о том, что 21-летний грузчик из Казани Святогор Осинин разгадал алгоритм атак телефонных террористов на российские города. По его расчетам, они последовательно обзванивают объекты в городах-миллионниках по порядку убывания населения.

Волна звонков о минировании зданий в России поднялась 11 сентября. Сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтверждаются, но в каждом случае проводится эвакуация и проверка. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, телефонными террористами могут быть четверо россиян, организовавших обзвон организаций в 50 регионах страны посредством IP-телефонии из заграницы. В стране у них, вероятно, есть пособники.